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Ватель
Ватель, 2000: актеры и роли
Vatel
Ватель
2000 / Франция / Бельгия / Великобритания
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Ватель, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Жоффе
В ролях
Жерар Депардье
Gérard Depardieu
Ума Турман
Uma Thurman
Тим Рот
Tim Roth
Тимоти Сполл
Timothy Spall
Джулиан Гловер
Julian Glover
Ариэль Домбаль
Arielle Dombasle
Джулиан Сэндс
Julian Sands
Ричард Гриффитс
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