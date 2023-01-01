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Ватель Ватель
Киноафиша Фильмы Ватель Ватель, 2000: актеры и роли
Vatel Ватель 2000 / Франция / Бельгия / Великобритания
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Ватель, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Жоффе
В ролях
Жерар Депардье Жерар Депардье Gérard Depardieu Ума Турман Ума Турман Uma Thurman Тим Рот Тим Рот Tim Roth Тимоти Сполл Тимоти Сполл Timothy Spall Джулиан Гловер Джулиан Гловер Julian Glover Ариэль Домбаль Arielle Dombasle Джулиан Сэндс Джулиан Сэндс Julian Sands Ричард Гриффитс Ричард Гриффитс Richard Griffiths
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