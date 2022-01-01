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Все утра мира, 1991

1991 / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Юное музыкальное дарование Марис удивляет всех своих наставников — он настолько одарен, что не нуждается в обычных уроках. Единственный человек, который хранит тайны магического искусства и может превратить большой талант в гениальность, это Монсеньер Сэнт-Коломб, некогда признанный виртуоз, а ныне — безутешный отшельник, скрывшийся от мира после смерти жены.

Но он согласен делиться мастерством только со своими прекрасными дочерьми, отвергая всех остальных. Хотя для Мариса маэстро все же делает исключение. Казалось бы, теперь в жизни молодого человека должен наступить новый удивительный период. Но творческая идиллия рушится, когда начинающий музыкант влюбляется в дочь учителя. Однако Марис не собирается отказывать себе в блестящей карьере и решает пойти на обман.

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 18 декабря 1991
Режиссер
Ален Корно
В ролях
Жан-Пьер Мариель
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Гийом Депардье
Анн Броше
Мишель Буке
Мишель Буке
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Все утра мира 2 постера
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