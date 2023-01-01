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В прошлом году в Мариенбаде
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L'annee derniere а Marienbad
В прошлом году в Мариенбаде
1961 / Франция / Италия / ГДР / Австрия
7.2
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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