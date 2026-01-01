Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы В прошлом году в Мариенбаде Награды и номинации фильма В прошлом году в Мариенбаде

Награды и номинации фильма В прошлом году в Мариенбаде 1961

Оскар 1963 Оскар 1963
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1961 Венецианский кинофестиваль 1961
Golden Lion
Победитель
