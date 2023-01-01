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В гости к Робинсонам
В гости к Робинсонам, 2007: актеры и роли
Meet the Robinsons
В гости к Робинсонам
2007 / США
6.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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В гости к Робинсонам, 2007: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Стивен Дж. Андерсон
Stephen J. Anderson
В ролях
Том Селлек
Tom Selleck
Лори Меткаф
Laurie Metcalf
Анджела Бассетт
Angela Bassett
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