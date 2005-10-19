Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Остров иллюзий" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Крестные отцы
Киноафиша Фильмы Крестные отцы
Parrains, Les

Крестные отцы, 2005

2005 / Франция
4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Трое приятелей Серж, Люк и Хенри, бывалые банковские грабители, почивают на лаврах! Они прожигают жизнь, проводя время каждый в свое удовольствие. Их неожиданная встреча происходит через 25 лет в некой адвокатской конторе, после того как они отсидели в тюрьме. Их новая дело – найти Рика – сына их подельника Макса, которому отец завещал свою долю в их последнем крупном ограблении. Но все далеко не так просто! Каждый стремится извлечь себе выгоду, а сын Макса далеко не такой простак, каким может показаться. И что, если три наших героя мечтают оказаться "Крестными отцами", естестенно Рика!
4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 8 декабря 2005
Премьера в мире 19 октября 2005
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Фредерик Форестье
В ролях
Жерар Ланвен
Жерар Ланвен
Жак Вийере
Жерар Дармон
Жерар Дармон
Паскаль Ренерик
Анна Гальена
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Цыпленок
Цыпленок (2017)
5
Изноугуд или Калиф на час
Изноугуд или Калиф на час (2005)
4.6
Очень специальный репортаж
Очень специальный репортаж (2009)
7.2727275
Неувольняемый
Неувольняемый (2022)
7.5555553
Попробуй подкати
Попробуй подкати (2018)
6.6
Нет секса - нет денег
Нет секса - нет денег (2007)
6.214286
Плюшевый синдром
Плюшевый синдром (2005)
5.5
Наша история
Наша история (1984)
6.571429
Профессионалы
Профессионалы (2004)
5.6363635
Бабочка
Бабочка (2002)
5.5833335
Астерикс на Олимпийских Играх
Астерикс на Олимпийских Играх (2008)
7.439394
Три жизни и одна смерть
Три жизни и одна смерть (1996)
6.9333334
Постер фильма Крестные отцы 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Kinoafisha.info App