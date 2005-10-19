Крестные отцы, 2005

Трое приятелей Серж, Люк и Хенри, бывалые банковские грабители, почивают на лаврах! Они прожигают жизнь, проводя время каждый в свое удовольствие. Их неожиданная встреча происходит через 25 лет в некой адвокатской конторе, после того как они отсидели в тюрьме. Их новая дело – найти Рика – сына их подельника Макса, которому отец завещал свою долю в их последнем крупном ограблении. Но все далеко не так просто! Каждый стремится извлечь себе выгоду, а сын Макса далеко не такой простак, каким может показаться. И что, если три наших героя мечтают оказаться "Крестными отцами", естестенно Рика!

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