Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Заблудшие
Заблудшие, 2003: актеры и роли
Les Égarés
Заблудшие
2003 / Франция / Великобритания
6.4
Оцените
14
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Персоны
Постеры
Заблудшие, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андре Тешине
André Téchiné
В ролях
Эмманюэль Беар
Гаспар Ульель
Gaspard Ulliel
Грегуар Лепренс-Ренге
Grégoire Leprince-Ringuet
Клеменс Мейер
Clemens Meyer
Сэмюэл Лабарт
Жан Форнеро
Jean Fornerod
Эрик Крейкенмайер
Николас Мид
Роберт Элиот
Robert Elyot
Найджел Холлидж
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке