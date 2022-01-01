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Андре Тешине
Андре Тешине
André Téchiné
О персоне
Фильмография
Андре Тешине
André Téchiné
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Дата рождения
13 марта 1943
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Андре Тешине
Родился 13 марта 1943 года. Франция.
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Фильмография Андре Тешине
Прощай, ночь
драма
2019, Франция / Германия
6.0
Мужчина, которого слишком сильно любили
драма
2014, Франция
6.0
Неоконченный роман
драма
2011, Франция
5.0
Девушка из электрички
драма
2008, Франция
0.0
Свидетели
драма
2007, Франция
6.0
Заблудшие
мелодрама, драма
2003, Франция / Великобритания
6.0
Любимое время года
драма
1993, Франция
7.0
Свидание
мелодрама
1985, Франция
7.0
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