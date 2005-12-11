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Пей до дна
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Bottoms up! / A boire

Пей до дна, 2004

2004 / Франция
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О фильме

Действие фильма разворачивается на одном из французских горнолыжных курортов, где случай сводит в одну компанию трех неприкаянных неудачников: немолодую, но все еще сексуально привлекательную секретаршу Ирен, которую намедни подло бросил бойфренд; врача Пьера-Мари, безуспешно избавляющегося от алкоголизма, и молодого начинающего горнолыжника Себа, который умудрился при падении ранить всех троих.

В травмпункте они знакомятся ближе и узнают, что каждый из них обременен массой личных проблем и внутренних комплексов. Интуитивно герои ищут поддержки друг друга и, испытав множество курьезных приключений, невольно меняют свое отношение к жизни...

2.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 11 декабря 2005
Премьера в мире 11 декабря 2005
Режиссер
Марион Верну
В ролях
Эммануэль Беар
Эммануэль Беар
Эдуард Баэр
Эдуард Баэр
Атмен Келиф
Ив Верхувен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пей до дна 1 постер
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