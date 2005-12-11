Пей до дна, 2004

Действие фильма разворачивается на одном из французских горнолыжных курортов, где случай сводит в одну компанию трех неприкаянных неудачников: немолодую, но все еще сексуально привлекательную секретаршу Ирен, которую намедни подло бросил бойфренд; врача Пьера-Мари, безуспешно избавляющегося от алкоголизма, и молодого начинающего горнолыжника Себа, который умудрился при падении ранить всех троих.

В травмпункте они знакомятся ближе и узнают, что каждый из них обременен массой личных проблем и внутренних комплексов. Интуитивно герои ищут поддержки друг друга и, испытав множество курьезных приключений, невольно меняют свое отношение к жизни...