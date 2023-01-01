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Катынь
Киноафиша Фильмы Катынь Катынь, 2007: актеры и роли
Katyn Катынь 2007 / Польша
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Катынь, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Вайда Анджей Вайда Andrzej Wajda
В ролях
Артур Змиевски Майа Осташевска Майа Осташевска Maja Ostaszewska Анджей Хира Данута Стенка Danuta Stenka Ян Энглерт Jan Englert Магдалена Челеска Агнешка Глинска Agnieszka Glińska Павел Малажински Майя Коморовска Олег Драч Олег Драч Oleh Drach Олег Савкин Олег Савкин Ołeh Sawkin Сергей Гармаш Сергей Гармаш Sergei Garmash Йоахим Пауль Ассбёк Joachim Paul Assböck Вальдемар Барвински Станислава Целинска Алисия Дабровска Виктория Гасиевска Wiktoria Gasiewska Кшиштоф Колбергер Якуб Пшебиндовски Владислав Ковальский Władysław Kowalski
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
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