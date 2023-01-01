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Скоро в прокате " В поисках снежного барса"
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Катынь
Катынь, 2007: актеры и роли
Katyn
Катынь
2007 / Польша
4.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Катынь, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Вайда
Andrzej Wajda
В ролях
Артур Змиевски
Майа Осташевска
Maja Ostaszewska
Анджей Хира
Данута Стенка
Danuta Stenka
Ян Энглерт
Jan Englert
Магдалена Челеска
Агнешка Глинска
Agnieszka Glińska
Павел Малажински
Майя Коморовска
Олег Драч
Oleh Drach
Олег Савкин
Ołeh Sawkin
Сергей Гармаш
Sergei Garmash
Йоахим Пауль Ассбёк
Joachim Paul Assböck
Вальдемар Барвински
Станислава Целинска
Алисия Дабровска
Виктория Гасиевска
Wiktoria Gasiewska
Кшиштоф Колбергер
Якуб Пшебиндовски
Владислав Ковальский
Władysław Kowalski
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
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