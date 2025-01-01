Меню
Киноафиша Фильмы Катынь Награды и номинации фильма Катынь

Награды и номинации фильма Катынь 2007

Оскар 2008 Оскар 2008
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
