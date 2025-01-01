Меню
Награды и номинации фильма Поезда под пристальным наблюдением 1966

Оскар 1968 Оскар 1968
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Золотой глобус 1968 Золотой глобус 1968
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Лучший фильм
Номинант
 Best Sound Track
Номинант
