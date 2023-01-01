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Синий бархат
Киноафиша Фильмы Синий бархат Синий бархат, 1986: актеры и роли
Blue Velvet Синий бархат 1986 / США
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Синий бархат, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Линч Дэвид Линч David Lynch
В ролях
Изабелла Росселлини Изабелла Росселлини Isabella Rossellini Деннис Хоппер Деннис Хоппер Dennis Hopper Лора Дерн Лора Дерн Laura Dern Кайл МакЛоклен Кайл МакЛоклен Kyle MacLachlan
Вызов
Вызов
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