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Легенда Зорро
Легенда Зорро, 2005: актеры и роли
The Legend of Zorro
Легенда Зорро
2005 / США
6.8
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Легенда Зорро, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Кэмпбелл
Martin Campbell
В ролях
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Кэтрин Зита-Джоунс
Джованна Закариас
Педро Армендарис-мл.
Ник Чинланд
Nick Chinlund
Шулер Хенсли
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Рауль Мендес
Руфус Сьюэлл
Rufus Sewell
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