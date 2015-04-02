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Легенда Зорро Легенда Зорро
Киноафиша Фильмы Легенда Зорро Отзывы о фильме «Легенда Зорро»
The Legend of Zorro Легенда Зорро 2005 / США
6.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Легенда Зорро»

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Наша рецензия

Зорро – это такой мексиканский вариант поручика Ржевского: тот же героико-романтический зачин и тот же финальный шлейф похабных анекдотов и экзотических ассоциаций. Только если энтузиаст-поручик воевал с пришельцами-французами, пока не переключился на дам во главе с мигрировавшей из несколько другой оперы Наташей Ростовой, Зорро сражался с отечественной властью, аристократией и буржуазией во имя освобождения угнетаемого, притесняемого и порабощаемого простого народа. Впрочем, к началу XXI…

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Комментарии Обсудить в чате
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Мария 2 апреля 2015, 12:51
Ну народ ,так не интересно!!!!!МЫ с людями числом в 12 челов собрались смотреть сеня етот фим!!!!!Что,забирать деньги отменять заказ и сказать в кассе "✊ Хрен вам !!!!!"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мария 2 апреля 2015, 12:51
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гости 2 апреля 2015, 12:51
Нормальный такой фильмец...для любителей Зорро самое то...

Коню главный респект!!

а так не чего особого
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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