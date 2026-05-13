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Постер фильма Асад
7.5
Асад - Трейлер
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7.5

Асад

, 2026
Asad
Египет, Саудовская Аравия / боевик, драма, исторический
Трейлеры
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Постер фильма Асад
7.5
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Не пойду 0
Асад - Трейлер
Асад  Трейлер

О фильме

В Египте XIX века раб восстает против своих хозяев, требуя равных прав для свободной жизни рабов.

В ролях

Мухаммед Рамдан
Asad
Разан Джаммаль
Layla
Aly Kassem
Yakan
Камел Эль Баша
Mahrous
Mustafa Shehata
Awad
Maged El-Kidwani
Khedive
Ахмед Даш
The Prince
Islam Mubarak
Warda
Mahmoud El Serag
Habashy
Amr Al Qadi
Gaafar
Режиссер Мохамед Диаб
Сценарист Мохамед Диаб, Sherine Diab, Халед Диаб, Sheren Diab
Композитор Хешам Назих
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Египет / Саудовская Аравия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 13 мая 2026
Дата выхода
21 мая 2026 Бахрейн
11 июня 2026 Германия
13 мая 2026 Египет
21 мая 2026 ОАЭ
Сборы в мире $500 528
Производство Good Fellas Media Production, Bigtime Fund, Arab Radio and Television (ART)
Другие названия
Asad, Lion

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb

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Асад - Трейлер
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Отзывы о фильме

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