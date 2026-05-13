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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Асад
7.5
Асад
, 2026
Asad
Египет, Саудовская Аравия / боевик, драма, исторический
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
7.5
Пойду
0
Не пойду
0
Асад
Трейлер
Трейлер
О фильме
В Египте XIX века раб восстает против своих хозяев, требуя равных прав для свободной жизни рабов.
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В ролях
Мухаммед Рамдан
Asad
Разан Джаммаль
Layla
Aly Kassem
Yakan
Камел Эль Баша
Mahrous
Mustafa Shehata
Awad
Maged El-Kidwani
Khedive
Ахмед Даш
The Prince
Islam Mubarak
Warda
Mahmoud El Serag
Habashy
Amr Al Qadi
Gaafar
Режиссер
Мохамед Диаб
Сценарист
Мохамед Диаб
,
Sherine Diab
,
Халед Диаб
,
Sheren Diab
Композитор
Хешам Назих
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Египет / Саудовская Аравия
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
13 мая 2026
Дата выхода
21 мая 2026
Бахрейн
11 июня 2026
Германия
13 мая 2026
Египет
21 мая 2026
ОАЭ
Сборы в мире
$500 528
Производство
Good Fellas Media Production, Bigtime Fund, Arab Radio and Television (ART)
Другие названия
Asad, Lion
Еще
Рейтинг фильма
7.5
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
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