Киноафиша Фильмы Революция Награды и номинации фильма Революция

Награды и номинации фильма Революция 1985

Золотая малина 1986 Золотая малина 1986
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль
Номинант
 Худший саундтрек
Номинант
