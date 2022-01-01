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Революция
Революция, 1985: актеры и роли
Revolution
Революция
1985 / Великобритания / США / Норвегия
6.8
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Революция, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хью Хадсон
Hugh Hudson
В ролях
Аль Пачино
Al Pacino
Дональд Сазерленд
Donald Sutherland
Настасья Кински
Nastassja Kinski
Джоан Плоурайт
Joan Plowright
Дэйв Кинг
Dave King
Энни Ленокс
Робби Колтрейн
Robbie Coltrane
Стивен Беркофф
Steven Berkoff
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