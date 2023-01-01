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Киноафиша Фильмы Клетка Клетка, 2000: актеры и роли
The Cell Клетка 2000 / США / Германия
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Клетка, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тарсем Сингх Тарсем Сингх Tarsem Singh
В ролях
Тэра Субкофф Джейк Уэбер Джейк Уэбер Jake Weber Марианн Жан-Батист Марианн Жан-Батист Marianne Jean-Baptiste Джерри Беккер Gerry Becker Винс Вон Винс Вон Vince Vaughn Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес Jennifer Lopez Дилан Бэйкер Dylan Baker Мюзетта Вандер Джеймс Гаммон Джеймс Гаммон James Gammon Дин Норрис Дин Норрис Dean Norris Патрик Бошо Патрик Бошо Patrick Bauchau Винсент Д’Онофрио Винсент Д’Онофрио Vincent D'Onofrio Винсент Д’Онофрио Винсент Д’Онофрио Vincent D'Onofrio
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