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Клетка
Клетка, 2000: актеры и роли
The Cell
Клетка
2000 / США / Германия
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Клетка, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тарсем Сингх
Tarsem Singh
В ролях
Тэра Субкофф
Джейк Уэбер
Jake Weber
Марианн Жан-Батист
Marianne Jean-Baptiste
Джерри Беккер
Gerry Becker
Винс Вон
Vince Vaughn
Дженнифер Лопес
Jennifer Lopez
Дилан Бэйкер
Dylan Baker
Мюзетта Вандер
Джеймс Гаммон
James Gammon
Дин Норрис
Dean Norris
Патрик Бошо
Patrick Bauchau
Винсент Д’Онофрио
Vincent D'Onofrio
Винсент Д’Онофрио
Vincent D'Onofrio
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