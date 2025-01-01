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Бесс Мотта
Бесс Мотта Bess Motta
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Бесс Мотта

Bess Motta

Дата рождения
10 февраля 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Вудланд-Хиллс, Калифорния, США

Популярные фильмы

Терминатор 8.2
Терминатор (1984)

Фильмография Бесс Мотта

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актриса 1
Терминатор 8.2
Терминатор The Terminator
триллер, фантастика, боевик 1984, Великобритания / США
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