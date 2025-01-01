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Бесс Мотта
Bess Motta
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Персоны
Бесс Мотта
Бесс Мотта
Bess Motta
Дата рождения
10 февраля 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Вудланд-Хиллс, Калифорния, США
Популярные фильмы
8.2
Терминатор
(1984)
Фильмография Бесс Мотта
Жанр
Все
Боевик
Триллер
Фантастика
Год
Все
1984
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
8.2
Терминатор
The Terminator
триллер, фантастика, боевик
1984, Великобритания / США
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