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Спящие Спящие
Киноафиша Фильмы Спящие Спящие, 1996: актеры и роли
Sleepers Спящие 1996 / США
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Спящие, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Барри Левинсон Барри Левинсон Barry Levinson
В ролях
Дастин Хоффман Дастин Хоффман Dustin Hoffman Минни Драйвер Минни Драйвер Minnie Driver Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Витторио Гассман Vittorio Gassman Терри Кинни Терри Кинни Terry Kinney Брэд Питт Брэд Питт Brad Pitt Брэд Ренфро Брэд Ренфро Brad Renfro Джо Перрино Joe Perrino Джейсон Патрик Джейсон Патрик Jason Patric Рон Элдард Рон Элдард Ron Eldard Фрэнк Медрано Frank Medrano Джонатан Такер Джонатан Такер Jonathan Tucker Билли Крудап Билли Крудап Billy Crudup Джеффри Уигдор Geoffrey Wigdor Кевин Бейкон Кевин Бейкон Kevin Bacon Бруно Кёрби Bruno Kirby
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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