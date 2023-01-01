Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кентавр"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Спящие
Спящие, 1996: актеры и роли
Sleepers
Спящие
1996 / США
Трейлер
7.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Спящие, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Барри Левинсон
Barry Levinson
В ролях
Дастин Хоффман
Dustin Hoffman
Минни Драйвер
Minnie Driver
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Витторио Гассман
Vittorio Gassman
Терри Кинни
Terry Kinney
Брэд Питт
Brad Pitt
Брэд Ренфро
Brad Renfro
Джо Перрино
Joe Perrino
Джейсон Патрик
Jason Patric
Рон Элдард
Ron Eldard
Фрэнк Медрано
Frank Medrano
Джонатан Такер
Jonathan Tucker
Билли Крудап
Billy Crudup
Джеффри Уигдор
Geoffrey Wigdor
Кевин Бейкон
Kevin Bacon
Бруно Кёрби
Bruno Kirby
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Патхан: Схватка со смертью
Отзывы
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Круче некуда
Отзывы
2023, США, боевик
Побег из страны роботов
Отзывы
2023, Китай, анимация
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Кукла. Реинкарнация зла
Отзывы
2023, Таиланд, ужасы, детектив, триллер
Related video
Тест для девушек: кто из героев "Игры престолов" стал бы вашим идеальным парнем?
Режиссер променял Гурченко и Румянцеву на юную актрису: причина на фото
«Какая форма!»: 60-летняя Свиридова оголила ягодицы и заставила даже молодых завидовать
Вдова Крамарова почти не изменилась с тех пор, как умер актер: неспроста любил так сильно
Эти русские имена считались «низкосортными»: сейчас они популярны не только в России, но и в мире
«Себя никогда не прощу»: Лепс признался в предательстве
Покровительство матери не помогло: куда пропала дочь Ольги Остроумовой, названная в ее честь
Мужчины с этими именами лучшие мужья: их женам можно позавидовать
Матерям нужно взять на заметку эту привычку принцессы Дианы, которая до сих пор восхищает ее сыновей
Взгляните на эту картинку и узнайте худшую черту своего характера: самый точный тест
Этот безобидный хит не раз запрещали крутить по советскому ТВ: поразитесь, что не устраивало цензоров
13 июля будет непростым днем для всех знаков зодиака, но особенно не повезет нескольким
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить