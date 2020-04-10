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Илья Хржановский
Илья Хржановский
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Илья Хржановский
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Дата рождения
11 августа 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Лев
Биография Илья Хржановский
Родился 11 августа 1975 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Илья Хржановский
ДАУ. Новый человек
драма
2020, Украина / Германия / Россия
4.0
ДАУ. Катя Таня
драма
2020, Германия / Украина / Россия
5.0
ДАУ. Никита Таня
драма
2020, Россия
5.0
ДАУ. Три дня
драма
2020, Россия
6.0
ДАУ. Нора Мама
драма
2020, Украина
6.0
Дау (эпизод «ДАУ. Дегенерация»)
драма
2019, Россия
0.0
Дау. Наташа
драма
2019, Россия
6.0
ДАУ. Теория струн
драма
2019, Россия
4.0
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Скандальный проект «Дау» Ильи Хржановского выпустят онлайн уже в апреле
Обещают представить все 700 часов отснятого хронометража.
Написать
10 апреля 2020 11:41
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