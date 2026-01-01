Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марина Вовченко
Marina Vovchenko
Марина Вовченко
Марина Вовченко
Marina Vovchenko
Дата рождения
23 октября 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Новороссийск, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.2
Четыре
(2004)
Фильмография Марина Вовченко
Жанр
Все
Драма
Мистика
Триллер
Год
Все
2004
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
6.3
Четыре
Four
драма, триллер, мистика
2004, Россия / Нидерланды
