На границе, 2007

1974 год. Мир разделен на две системы. Хорошо укрепленная граница пролегла через Германию. Александр Каров, сын известного ученого, отправляется служить на границу ГДР, избегая воли отца, желающего, чтобы сын шел по его стопам, занимаясь наукой и борясь за идеалы социализма. Реальность разрушает иллюзии. В части царят сержанты, чьи издевательства не замечаются или поддерживаются офицерами. Профессорского сына Алекса ждут особые испытания, однако с ним начинает дружить и берет под свою опеку один из старослужащих. Алекс встречает Кристину, девушку-трактористку, и вскоре завоевывает ее симпатию. Первая любовь осложняется тем, что брат Кристины использует снимки укреплений границы, сделанные Алексом, для оппозиционной кампании. Вскоре Алекс понимает, что идеалы равенства, демократии и человечности - всего лишь пропаганда, граница служит не для защиты ГДР, а для совсем иных целей.

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