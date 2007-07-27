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На границе
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An die Grenze

На границе, 2007

2007 / Германия
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
1974 год. Мир разделен на две системы. Хорошо укрепленная граница пролегла через Германию. Александр Каров, сын известного ученого, отправляется служить на границу ГДР, избегая воли отца, желающего, чтобы сын шел по его стопам, занимаясь наукой и борясь за идеалы социализма. Реальность разрушает иллюзии. В части царят сержанты, чьи издевательства не замечаются или поддерживаются офицерами. Профессорского сына Алекса ждут особые испытания, однако с ним начинает дружить и берет под свою опеку один из старослужащих. Алекс встречает Кристину, девушку-трактористку, и вскоре завоевывает ее симпатию. Первая любовь осложняется тем, что брат Кристины использует снимки укреплений границы, сделанные Алексом, для оппозиционной кампании. Вскоре Алекс понимает, что идеалы равенства, демократии и человечности - всего лишь пропаганда, граница служит не для защиты ГДР, а для совсем иных целей.
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 27 июля 2007
Возраст 18+
Режиссер
Урс Эггер
В ролях
Бернадетте Хеерваген
Макс Римельт
Макс Римельт
Флориан Панцнер
Юрген Хайнрих
Бургхарт Клаусснер
Бургхарт Клаусснер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.7
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
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