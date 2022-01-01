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На границе
Киноафиша Фильмы На границе На границе, 2007: актеры и роли
An die Grenze На границе 2007 / Германия
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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На границе, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Урс Эггер Urs Egger
В ролях
Якоб Матшенц Бернадетте Хеерваген Макс Римельт Макс Римельт Max Riemelt Флориан Панцнер Florian Panzner Юрген Хайнрих Бургхарт Клаусснер Бургхарт Клаусснер Burghart Klaußner
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