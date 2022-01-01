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На границе
На границе, 2007: актеры и роли
An die Grenze
На границе
2007 / Германия
6.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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На границе, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Урс Эггер
Urs Egger
В ролях
Якоб Матшенц
Бернадетте Хеерваген
Макс Римельт
Max Riemelt
Флориан Панцнер
Florian Panzner
Юрген Хайнрих
Бургхарт Клаусснер
Burghart Klaußner
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