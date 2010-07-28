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Беги, если сможешь! Беги, если сможешь!
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Renn, wenn Du kannst

Беги, если сможешь!, 2010

2010 / Германия
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме
Бену 26 лет, он умен, интересен собой и честолюбив. Однако он прикован к инвалидной коляске, поэтому все эти качества ему скорее мешают, нежели помогают. Ни один практикант, присланный социальной службой, не может вынести его характер дольше недели. Это удается лишь Кристиану: ему 20 и он легок в общении, чего так не хватает Бену. Они становятся друзьями, а вскоре в жизни каждого из них появляется девушка. Некоторое время спустя выясняется, что оба влюблены в обаятельную Аннику, играющую на виолончели в местном оркестре. Несмотря на тяжелый недуг, Бен решает бороться за любовь Анники, хотя не уверен, даст ли она ему шанс.
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 28 июля 2010
Возраст 18+
Бюджет €1 500 000
Режиссер
Дитрих Брюггеманн
В ролях
Роберт Гвиздек
Роберт Гвиздек
Анна Брюггеманн
Якоб Маченц
Якоб Маченц
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.4
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
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Постер фильма Беги, если сможешь! 1 постер
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