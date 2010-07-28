Беги, если сможешь!, 2010

Бену 26 лет, он умен, интересен собой и честолюбив. Однако он прикован к инвалидной коляске, поэтому все эти качества ему скорее мешают, нежели помогают. Ни один практикант, присланный социальной службой, не может вынести его характер дольше недели. Это удается лишь Кристиану: ему 20 и он легок в общении, чего так не хватает Бену. Они становятся друзьями, а вскоре в жизни каждого из них появляется девушка. Некоторое время спустя выясняется, что оба влюблены в обаятельную Аннику, играющую на виолончели в местном оркестре. Несмотря на тяжелый недуг, Бен решает бороться за любовь Анники, хотя не уверен, даст ли она ему шанс.

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