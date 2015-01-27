Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Корсаж"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Грубер уходит
Gruber geht
Грубер уходит, 2015
2015 / Австрия
7.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
7.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2015
Премьера в мире
27 января 2015
Возраст
18+
Режиссер
Мари Кройцер
В ролях
Мануэль Руби
Бернадетта Хеерваген
Дорис Шретцмайер
Лилиан Амуат
Аарон Аренс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Земля под моими ногами
(2019)
6.5
Где же мы ошиблись?
(2016)
6.230769
Корсаж
(2022)
7.2
Фалько - Черт возьми, мы все еще живы!
(2008)
6.8
Революционеры (в прошлом)
(2019)
6.6666665
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
11
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Иван Семёнов: Школьный переполох
Написать отзыв
2022, Россия, комедия, семейный
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Лавстори
Рецензия
Написать отзыв
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Лавстори
Рецензия
Написать отзыв
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Вершина страха
Написать отзыв
2022, Великобритания, драма
Три тысячи лет желаний
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Красная Шапочка
Отзывы
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Сказка для старых
Рецензия
Отзывы
2021, Россия, драма, криминал
Умереть за доллар
Рецензия
Написать отзыв
2022, Канада, триллер, вестерн
Related video
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь