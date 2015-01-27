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Грубер уходит
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Gruber geht

Грубер уходит, 2015

2015 / Австрия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 27 января 2015
Возраст 18+
Режиссер
Мари Кройцер
Мари Кройцер
В ролях
Мануэль Руби
Мануэль Руби
Бернадетта Хеерваген
Дорис Шретцмайер
Лилиан Амуат
Аарон Аренс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Грубер уходит 1 постер
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