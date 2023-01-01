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Ничто, кроме призраков
Ничто, кроме призраков, 2006: актеры и роли
Nichts als Gespenster
Ничто, кроме призраков
2006 / Германия
6.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Ничто, кроме призраков, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Гипкенс
В ролях
Аугуст Диль
August Diehl
Мария Симон
Джессика Шварц
Jessica Schwarz
Янек Рике
Janek Rieke
Бригитте Хобмайер
Brigitte Hobmeier
Вотан Вилке Мёринг
Wotan Wilke Möhring
Солвайг Амасдоттир
Sólveig Arnarsdóttir
Валур Фрейр Айнарссон
Фритци Хаберландт
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