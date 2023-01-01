Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пиковая дама" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ничто, кроме призраков Ничто, кроме призраков
Киноафиша Фильмы Ничто, кроме призраков Ничто, кроме призраков, 2006: актеры и роли
Nichts als Gespenster Ничто, кроме призраков 2006 / Германия
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Ничто, кроме призраков, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Гипкенс
В ролях
Аугуст Диль Аугуст Диль August Diehl Мария Симон Джессика Шварц Джессика Шварц Jessica Schwarz Янек Рике Janek Rieke Бригитте Хобмайер Brigitte Hobmeier Вотан Вилке Мёринг Вотан Вилке Мёринг Wotan Wilke Möhring Солвайг Амасдоттир Sólveig Arnarsdóttir Валур Фрейр Айнарссон Фритци Хаберландт Фритци Хаберландт Fritzi Haberlandt Карина Плачетка Karina Plachetka Чиара Шорас Chiara Schoras Стипе Эрцег Stipe Erceg Ина Вайсе Ina Weisse
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Одержимые злом
Одержимые злом
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Related video
Призналась ради безопасности близких: не поверите, во что оказалась втянута Орбакайте
Оленька все испортила: этот ляп в «Служебном романе» не заметил только Рязанов
Не такая, как все: Лютаева из «Гардемаринов» выболтала правду о тайной внучке
Турки над этим смеются: на странность с бывшим Хюррем в России не обратили внимания
В Советском Союзе эти вещи были в каждом доме: единицы знают, как их использовали (тест)
Сэкономите на диетах: так похудел доктор Мясников, в семье которого все становятся долгожителями
Мальчика-зайца никто не любил: что с ним после операции, на которую собрали больше 6 млн рублей
Вот почему кошки друг другу не мяукают: секрет знают только избранные хозяева
Нежеланных детей на Руси называли двумя особенными именами: может, и среди ваших родственников были такие
Два сыночка и лапочка-дочка: как выглядят дети Мэрилин Керро, от которых отказались отцы
Эти имена на Руси считали постыдными: сейчас так называют самых достойных
Далеко не Брэд Питт: этот седой и старый актер признан самым сексуальным мужчиной в мире
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше