О персоне
Фильмография
Дата рождения
2 марта 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Мюнхен, Германия
Популярные фильмы
6.2
Луис Тренкер: Тонкая красная линия истины
(2015)
6.1
Ничто, кроме призраков
(2006)
5.2
Белые лилии
(2007)
Фильмография Бриджит Хобмайер
Актриса
4
Октоберфест: Пиво и кровь
драма, исторический
2020, Германия
6.2
Луис Тренкер: Тонкая красная линия истины
Luis Trenker — Der Schmale Grat der Wahrheit
драма
2015, Австрия / Германия
5.2
Белые лилии
Weisse Lilien
триллер
2007, Австрия / Германия / Люксембург / Венгрия
6.1
Ничто, кроме призраков
Nichts als Gespenster
драма
2006, Германия
