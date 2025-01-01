Меню
Бриджит Хобмайер
Бриджит Хобмайер Brigitte Hobmeier
Киноафиша Персоны Бриджит Хобмайер

Бриджит Хобмайер

Brigitte Hobmeier

Дата рождения
2 марта 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Мюнхен, Германия

Популярные фильмы

Луис Тренкер: Тонкая красная линия истины 6.2
Луис Тренкер: Тонкая красная линия истины (2015)
Ничто, кроме призраков 6.1
Ничто, кроме призраков (2006)
Белые лилии 5.2
Белые лилии (2007)

Фильмография Бриджит Хобмайер

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 3 Сериалы 1 Актриса 4
Октоберфест: Пиво и кровь
Октоберфест: Пиво и кровь
драма, исторический 2020, Германия
Луис Тренкер: Тонкая красная линия истины 6.2
Луис Тренкер: Тонкая красная линия истины Luis Trenker — Der Schmale Grat der Wahrheit
драма 2015, Австрия / Германия
Белые лилии 5.2
Белые лилии Weisse Lilien
триллер 2007, Австрия / Германия / Люксембург / Венгрия
Ничто, кроме призраков 6.1
Ничто, кроме призраков Nichts als Gespenster
драма 2006, Германия
