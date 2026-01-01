Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Стриптиз
Награды и номинации фильма Стриптиз
Награды и номинации фильма Стриптиз 1996
Золотая малина 1997
Худший фильм
Победитель
Худший режиссер
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая песня
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2000
Худший фильм за прошедшее десятилетие
Номинант
