Глаза без лица, 1960

Стильный хоррор с хорошим саспенсом пугает сценами из клинических операций и показом изуродованных лиц. Режиссер выбрал старомодную манеру для развития сюжета, и это придает фильму шарм. Лицо дочери пластического хирурга изуродовано в результате несчастного случая. При помощи женщины, которой он в свое время спас лицо (А.Валли) (она всегда ходит с ниткой жемчуга на шее, скрывающей шрам от операции), он обманом затаскивает к себе в клинику одну за другой юных девушек и пытается пересадить их лица своей дочери. Все операции заканчиваются неудачей - чужая кожа отторгается организмом Кристиан. Она вынуждена ходит в маске (видны только ее глаза), и, звоня жениху, молчать в трубку (он, как и все, думает, что она погибла)...

Развернуть