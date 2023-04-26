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Глаза без лица
Киноафиша Фильмы Глаза без лица
Yeux sans visage, Les

Глаза без лица, 1960

1960 / Франция / Италия
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме
Стильный хоррор с хорошим саспенсом пугает сценами из клинических операций и показом изуродованных лиц. Режиссер выбрал старомодную манеру для развития сюжета, и это придает фильму шарм. Лицо дочери пластического хирурга изуродовано в результате несчастного случая. При помощи женщины, которой он в свое время спас лицо (А.Валли) (она всегда ходит с ниткой жемчуга на шее, скрывающей шрам от операции), он обманом затаскивает к себе в клинику одну за другой юных девушек и пытается пересадить их лица своей дочери. Все операции заканчиваются неудачей - чужая кожа отторгается организмом Кристиан. Она вынуждена ходит в маске (видны только ее глаза), и, звоня жениху, молчать в трубку (он, как и все, думает, что она погибла)...
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 11 января 1960
Режиссер
Жорж Франжю
В ролях
Пьер Брассер
Эдит Скоб
Эдит Скоб
Франсуа Герен
Жюльет Мэйнель
Беатрис Альтариба
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Глаза без лица 2 постера
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