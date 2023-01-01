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Танцующий с волками Танцующий с волками
Киноафиша Фильмы Танцующий с волками Танцующий с волками, 1990: актеры и роли
Dances With Wolves Танцующий с волками 1990 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Танцующий с волками, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кевин Костнер Кевин Костнер Kevin Costner
В ролях
Кевин Костнер Кевин Костнер Kevin Costner Мэри МакДоннелл Мэри МакДоннелл Mary McDonnell Грэм Грин Грэм Грин Graham Greene Танту Кардинал Танту Кардинал Tantoo Cardinal Джимми Хермэн Чарлз Рокет Charles Rocket Флойд Ред Крау Уэстермэн Роберт Пасторелли Robert Pastorelli Мори Чайкин Maury Chaykin Родни А. Грант Rodney A. Grant
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