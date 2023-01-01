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Танцующий с волками
Танцующий с волками, 1990: актеры и роли
Dances With Wolves
Танцующий с волками
1990 / США
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Танцующий с волками, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кевин Костнер
Kevin Costner
В ролях
Кевин Костнер
Kevin Costner
Мэри МакДоннелл
Mary McDonnell
Грэм Грин
Graham Greene
Танту Кардинал
Tantoo Cardinal
Джимми Хермэн
Чарлз Рокет
Charles Rocket
Флойд Ред Крау Уэстермэн
Роберт Пасторелли
Robert Pastorelli
Мори Чайкин
Maury Chaykin
Родни А. Грант
Rodney A. Grant
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