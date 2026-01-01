Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Танцующий с волками Награды и номинации фильма Танцующий с волками

Награды и номинации фильма Танцующий с волками 1990

Оскар 1991 Оскар 1991
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1991 Золотой глобус 1991
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Best Direction
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Best Make Up Artist
Номинант
Берлинале 1991 Берлинале 1991
Выдающееся одиночное достижение
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
