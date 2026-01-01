Меню
Киноафиша Фильмы Гладиатор Награды и номинации фильма Гладиатор

Награды и номинации фильма Гладиатор 2000

Оскар 2001 Оскар 2001
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 2001 Золотой глобус 2001
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Audience Award
Победитель
Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Best Make Up/Hair
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
 David Lean Award for Direction
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001 MTV Movie & TV Awards 2001
Лучший фильм
Победитель
Лучший злодей
Номинант
 Best Male Performance
Номинант
 Best Action Sequence
Номинант
 Лучший бой
Номинант
 Best Line from a Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001 Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
 Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
