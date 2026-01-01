Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Гладиатор
Награды и номинации фильма Гладиатор
Награды и номинации фильма Гладиатор 2000
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вопросы и ответы
Оскар 2001
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Audience Award
Победитель
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Best Make Up/Hair
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Лучший фильм
Победитель
Лучший злодей
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Best Action Sequence
Номинант
Лучший бой
Номинант
Best Line from a Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
5 хитов Netflix, в сюжет которых сложно поверить: а ведь все фильмы основаны на реальных событиях
Это не «Братья по оружию» и не «Спасти рядового Райана»: Том Хэнкс назвал лучший фильм о Второй мировой войне
Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли
С новогоднего похмелья – даже не пытайтесь: ответьте на 7 вопросов с подвохом о советском кино и узнайте, достойны ли статуса «эксперт»
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
«Джек Фрост» и «Горбатая лошадь»: сможете угадать 5 фильмов СССР по тому, как их перевели иностранцы? (тест)
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
От «Голубого вагона» к новым хитам: какую музыку приготовили для «Чебурашки 2» — и почему чуда не будет
Disney остановился вовремя: книжный финал «Хроник Нарнии» покажется слишком жестким даже для взрослой аудитории
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667