1 Progeny Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Lisa Gerrard / Hans Zimmer 2:14

2 The Wheat Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Lisa Gerrard / Lisa Gerrard 1:03

3 The Battle Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Lisa Gerrard / Hans Zimmer 10:02

4 Earth Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra / Hans Zimmer 3:02

5 Sorrow Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Lisa Gerrard / Клаус Бадельт 1:26

6 To Zuccabar Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra / Дживан Гаспарян 3:16

7 Patricide Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra / Hans Zimmer 4:08

8 The Emperor Is Dead Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Lisa Gerrard / Клаус Бадельт 1:22

9 The Might of Rome Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Lisa Gerrard / Hans Zimmer 5:18

10 Strength and Honor Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra / Hans Zimmer 2:10

11 Reunion Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Lisa Gerrard / Клаус Бадельт 1:14

12 Slaves to Rome Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra / Hans Zimmer 1:00

13 Barbarian Horde Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra / Hans Zimmer 10:33

14 Am I Not Merciful? Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra / Hans Zimmer 6:33

15 Elysium Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Lisa Gerrard / Клаус Бадельт 2:41

16 Honor Him Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra / Hans Zimmer 1:20

17 Now We Are Free Lisa Gerrard, Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra / Клаус Бадельт 4:14

18 Duduk Of The North Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Hans Zimmer, Lisa Gerrard / Lisa Gerrard 5:33

19 Now We Are Free (Juba's Mix) Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Hans Zimmer, Lisa Gerrard / Lisa Gerrard 4:47

20 The Protector of Rome Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Hans Zimmer / Lisa Gerrard 1:26

21 Homecoming Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Hans Zimmer / Lisa Gerrard 3:36

22 The General Who Became a Slave Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Hans Zimmer / Lisa Gerrard 3:03

23 The Slave Who Became a Gladiator Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Hans Zimmer, Lisa Gerrard / Lisa Gerrard 6:12

24 Secrets Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Hans Zimmer / Lisa Gerrard 1:59

25 Rome Is The Light Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Hans Zimmer, Lisa Gerrard / Lisa Gerrard 2:44

26 All That Remains Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Hans Zimmer / Lisa Gerrard 0:55

27 Maximus Heitor Pereira, Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra / Lisa Gerrard 1:09

28 Marrakesh Marketplace Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Hans Zimmer / Jeff Rona 0:42

29 The Gladiator Waltz Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Hans Zimmer / Lisa Gerrard 8:25

30 Figurines Lisa Gerrard / Hans Zimmer 1:02

31 The Mob Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Hans Zimmer, Lisa Gerrard / Lisa Gerrard 2:23

32 Busy Little Bee Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Hans Zimmer, Lisa Gerrard / Lisa Gerrard 3:48

33 Death Smiles At All of Us Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Hans Zimmer / Lisa Gerrard 2:29

34 Not Yet Gavin Greenaway, The Lyndhurst Orchestra, Hans Zimmer, Lisa Gerrard / Lisa Gerrard 1:33