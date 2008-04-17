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Poster of Otkuda berutsya deti?
6.3
Kinoafisha Films Otkuda berutsya deti?
6.3

Otkuda berutsya deti?

, 2007
Otkuda berutsya deti?
Russia / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Otkuda berutsya deti?
6.3

Cast

Larisa Udovichenko
Larisa Udovichenko
Paul's Mom
Hanna Kazyuchyts
Hanna Kazyuchyts
Natasha
Elizaveta Lotova
Artur Ofengeym
Pyotr Krasilov
Pyotr Krasilov
Paul
Igor Afanasev
Grigoriy Bagrov
Grigoriy Bagrov
Kseniya Chernoskutova
Vasiliy Frolov
Norbert Georg Kuchinke
Director Marina Tsurtsumia, Mariya Makhanko
Writer Eduard Reznik, Valeriy Zelenskiy
Composer Aleksandr Sokolov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2007
World premiere 17 April 2008
Release date
17 April 2008 Russia Союз 16+
17 April 2008 Kazakhstan
17 April 2008 Ukraine
Production Slovo
Also known as
Otkuda berutsya deti?, Откуда берутся дети?, Откуда берутся дети.

Film rating

6.3
Rate 10 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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