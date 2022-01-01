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Мария Маханько
Мария Маханько
Mariya Makhanko
О персоне
Фильмография
Мария Маханько
Mariya Makhanko
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Дата рождения
18 марта 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Актриса, Сценарист
Биография Мария Маханько
Родилась 18 марта 1980 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Мария Маханько
Двенадцать чудес
мелодрама
2017, Россия
6.0
Мужская женская игра
2011, Россия
5.0
Егорино горе
комедия
2008, Россия
4.0
Откуда берутся дети
комедия, мелодрама
2007, Россия
7.0
Жулики
драма, комедия
2006, Россия
7.0
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