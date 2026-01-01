Качественная замена «Игры престолов» и не только: эти 3 сериала настолько идеальны, что продолжение им только навредит

«Это очень просто»: рецепт того самого пирога с ананасами от Бри из «Отчаянных домохозяек» — раскрываем все секреты

Тест для настоящих фанатов аниме: угадайте, есть ли проект с таким длинным названием или мы всё выдумали

Тест для тех, кто уверен, что знает все о фильме «Ко мне, Мухтар!»: ответите на один вопрос – считайте себя экспертом

Четверо «мушкетеров» вместо дуэта Брагина и Шибанова: НТВ снял достойную замену «Первому отделу»

Будет ли у «Бриджертонов» 5-й сезон: о судьбе проекта известно даже больше – а вот 3 похожих сериала, чтобы скрасить ожидание

Самый популярный сериал России прямо сейчас – не «Первый отдел» или новинки НТВ: хорош почти во всем, кроме финала

Кто сильнее: Джейме или Арагорн? Фанаты фэнтези спорят уже 15 лет, но теперь в Сети дали четкий ответ

Шерлок, песики, рок-н-ролл: забытый детектив со Смоляковым мне «зашел» в разы сильней «Мосгаза» – отлично расслабляет мозг

«Уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончить еще в 2008 году – Устюгов не скрывал, что народ «не понял» Шилова