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Янки
Янки, 1979: актеры и роли
Yanks
Янки
1979 / США / ФРГ / Великобритания
5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Янки, 1979: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Шлезингер
John Schlesinger
В ролях
Ричард Гир
Richard Gere
Лиза Айкхорн
Lisa Eichhorn
Ванесса Редгрейв
Vanessa Redgrave
Уильям Дивэйн
William Devane
Чик Веннера
Chick Vennera
Арлин Дин Снайдер
Рэйчел Робертс
Rachel Roberts
Энни Росс
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