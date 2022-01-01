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Янки
Киноафиша Фильмы Янки Янки, 1979: актеры и роли
Yanks Янки 1979 / США / ФРГ / Великобритания
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Янки, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Шлезингер Джон Шлезингер John Schlesinger
В ролях
Ричард Гир Ричард Гир Richard Gere Лиза Айкхорн Lisa Eichhorn Ванесса Редгрейв Ванесса Редгрейв Vanessa Redgrave Уильям Дивэйн William Devane Чик Веннера Chick Vennera Арлин Дин Снайдер Рэйчел Робертс Рэйчел Робертс Rachel Roberts Энни Росс
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