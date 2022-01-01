Край света налево, 2003

1969 год. В маленький отдаленный городок в пустыне Негев, население которого составляют в основном утомленные каждодневными проблемами эмигранты из Марокко, приезжают несколько семей из Индии. Они надеются на то, что в Израиле их жизнь станет лучше. Изобретательные марроканцы выдают себя за французов, чтобы казаться важными и всесильными. Тихие и сдержанные индийцы, увидев абсолютную невежественность и грубость марроканцев, выдают себя за англичан.

На фоне всей этой совершенно сюрреалистической «войны миров» две героини фильма – марроканская и индийская девушки – открывают для себя сексуальную революцию.

После года бессмысленных распрей и отчаяния эмигрантов объединяет особенная атмосфера городка, в котором их свела судьба.