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Франкенштейн
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Frankenstein
Франкенштейн
1931 / США
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7.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Вся информация о фильме
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