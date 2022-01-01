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Франкенштейн Франкенштейн
Киноафиша Фильмы Франкенштейн Франкенштейн, 1931: актеры и роли
Frankenstein Франкенштейн 1931 / США
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Франкенштейн, 1931: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Уэйл James Whale
В ролях
Колин Клайв Colin Clive Мэй Кларк Mae Clarke Джон Боулз John Bowles Борис Карлофф Борис Карлофф Boris Karloff Эдвард Ван Слоун Edward Van Sloan Дуайт Фрай Dwight Frye Фредерик Керр Frederick Kerr Лайонел Белмор Майкл Марк Мэрилин Харрис Marilyn Harris
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