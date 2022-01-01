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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Франкенштейн
Франкенштейн, 1931: актеры и роли
Frankenstein
Франкенштейн
1931 / США
Трейлер
7.8
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14
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Франкенштейн, 1931: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Уэйл
James Whale
В ролях
Колин Клайв
Colin Clive
Мэй Кларк
Mae Clarke
Джон Боулз
John Bowles
Борис Карлофф
Boris Karloff
Эдвард Ван Слоун
Edward Van Sloan
Дуайт Фрай
Dwight Frye
Фредерик Керр
Frederick Kerr
Лайонел Белмор
Майкл Марк
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Marilyn Harris
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