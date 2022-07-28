Старый страшный дом, 1932

Стремясь укрыться от дождя, который стал причиной оползней и размыл все дороги в отдалённом районе Уэльса, несколько заблудившихся путешественников находят приют в мрачном особняке. Он принадлежит странной семье Фемм - атеисту Горацию и его сестре Ребекке, религиозной фанатичке и злобной фурии.

Путешественники Роджер Пендерел, Филип и Маргарет Уэйвертоны так устали и промокли, что подавили свой страх, встретив открывшего дверь страшноватого на вид то ли слуги, то ли дворецкого, немого и хромого Моргана. Вскоре к ним присоединяются достаточно резвый и эксцентричный сэр Уильям Портерхауз и его огненная подруга Глэдис ДуКэйн, которые тоже поспешили укрыться в этом доме от дождя. Никто из них ни за что бы не остался в этом старом доме, если бы не острая нужда.