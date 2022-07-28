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Старый страшный дом Старый страшный дом
Киноафиша Фильмы Старый страшный дом
The Old Dark House

Старый страшный дом, 1932

1932 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Стремясь укрыться от дождя, который стал причиной оползней и размыл все дороги в отдалённом районе Уэльса, несколько заблудившихся путешественников находят приют в мрачном особняке. Он принадлежит странной семье Фемм - атеисту Горацию и его сестре Ребекке, религиозной фанатичке и злобной фурии. 

Путешественники Роджер Пендерел, Филип и Маргарет Уэйвертоны так устали и промокли, что подавили свой страх, встретив открывшего дверь страшноватого на вид то ли слуги, то ли дворецкого, немого и хромого Моргана. Вскоре к ним присоединяются достаточно резвый и эксцентричный сэр Уильям Портерхауз и его огненная подруга Глэдис ДуКэйн, которые тоже поспешили укрыться в этом доме от дождя. Никто из них ни за что бы не остался в этом старом доме, если бы не острая нужда.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 1932
Премьера в мире 20 октября 1932
Режиссер
Джеймс Уэйл
В ролях
Борис Карлофф
Борис Карлофф
Мелвин Дуглас
Мелвин Дуглас
Чарльз Лотон
Глория Стюарт
Эрнест Тесиджер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Старый страшный дом 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Мир Искусства
17:25 от 350 ₽
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«Старый страшный дом» в кинотеатрах

чт 28
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