Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Кеймада
Постер фильма Кеймада
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Кеймада

Кеймада

Burn! / Queimada 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Начало 19 века. Сэр Уильям Уолкер отправляется на далекий остров Кеймада в одну из португальских колоний. Его задача — нарушить сахарную монополию, удерживаемую португальцами. Для этого сэр Уильям провоцирует бунт рабов на плантациях. «Революция» проходит удачно. Уолкер возвращается домой героем Британии. Но через десять лет ему приходится вернуться на остров для того, чтобы подавить антибританское восстание, поднятое его бывшими соратниками…
Страна Франция / Италия
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1969
Премьера в мире 21 декабря 1969
Дата выхода
29 марта 1970 Германия
19 ноября 1971 Ирландия G
21 декабря 1969 Италия
21 октября 1970 США
27 января 1971 Франция
23 января 1971 Япония
MPAA R
Производство Produzioni Europee Associate (PEA), Les Productions Artistes Associés
Другие названия
Queimada, Burn!, Кеймада, Quemada, Battle in the Antilles, Brenn Queimada, Burnt, İsyan, Kanlı Ada, Kemada no tatakai, Kvemada: Ostrvo u plamenu, La quemada, Ostrov v ohni, Prețul Libertății, Queimada - Insel des Schreckens, Queimada - otok u plamenu, Queimada mäss, The Mercenary, Tüz! - Queimada lázadói, ケマダの戦い
Режиссер
Джилло Понтекорво
Джилло Понтекорво
В ролях
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Норман Хилл
Ренато Сальватори
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Кеймада
Погоня 7.1
Погоня (1966)
Гадкие американцы 6.6
Гадкие американцы (1963)
Мужчины 7.1
Мужчины (1950)
Ночные пришельцы 5.9
Ночные пришельцы (1971)
Два Альфреда 6.6
Два Альфреда (2020)
6.5
Мсье Макс (2006)
Вкус солнечного света 7.5
Вкус солнечного света (1999)
Легкие деньги 5.0
Легкие деньги (1998)
Город удовольствий 6.5
Город удовольствий (1992)
Христофор Колумб: История открытий 4.5
Христофор Колумб: История открытий (1992)
Шарль и Люси 7.0
Шарль и Люси (1979)
Преступление во имя любви 7.0
Преступление во имя любви (1974)

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Sir William Walker Господа, позвольте задать вам вопрос. Моя метафора может показаться слегка дерзкой, но, по-моему, она очень к месту. Что вы предпочитаете — или, точнее, что вам удобнее — жену или одну из этих мулаток? Нет-нет, не поймите меня неправильно: я говорю строго с экономической точки зрения. Какова цена продукта? Каков выход продукта? Продукт, в данном случае, — любовь, э-э, чисто физическая любовь, ведь чувства, очевидно, в экономику не входят.
[общий смех]
Sir William Walker Совершенно верно. Жене нужно предоставить дом, еду, платья, медицинское обслуживание и так далее. Ты обязан содержать её всю жизнь, даже когда она состарится и станет, может быть, немного бесплодной. И, конечно, если тебе не повезёт пережить её, придётся платить за похороны!
[общий смех]
Sir William Walker Так ведь? Господа, понимаю, это забавно, но это факты, не так ли? С проституткой же всё совсем иначе, верно? Видите ли, её не нужно снимать с собой квартиру или кормить, тем более наряжать и хоронить, слава богу. Она твоя только тогда, когда нужна, платишь ей только за эту услугу — и платишь почасово! И что же, господа, важнее — и удобнее: рабыня или наёмный работник?
Слушать
саундтрек фильма Кеймада
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Что порочное и запретное не показали в сериале «Великолепны век»: как становились наложницами султана
Что ждет Жука во 2 сезоне «Черного солнца»? Ставки стали выше — на кону не только репутация и должность
2 самые громкие премьеры этой недели: включите на выходных, если еще не успели заценить
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
Сукуна, жди беды: кто такой Хаджиме Кашимо из шестой серии «Магической битвы 3»
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше