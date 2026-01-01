Sir William Walker Господа, позвольте задать вам вопрос. Моя метафора может показаться слегка дерзкой, но, по-моему, она очень к месту. Что вы предпочитаете — или, точнее, что вам удобнее — жену или одну из этих мулаток? Нет-нет, не поймите меня неправильно: я говорю строго с экономической точки зрения. Какова цена продукта? Каков выход продукта? Продукт, в данном случае, — любовь, э-э, чисто физическая любовь, ведь чувства, очевидно, в экономику не входят.

[общий смех]

Sir William Walker Совершенно верно. Жене нужно предоставить дом, еду, платья, медицинское обслуживание и так далее. Ты обязан содержать её всю жизнь, даже когда она состарится и станет, может быть, немного бесплодной. И, конечно, если тебе не повезёт пережить её, придётся платить за похороны!

[общий смех]