Sir William Walker
Господа, позвольте задать вам вопрос. Моя метафора может показаться слегка дерзкой, но, по-моему, она очень к месту. Что вы предпочитаете — или, точнее, что вам удобнее — жену или одну из этих мулаток? Нет-нет, не поймите меня неправильно: я говорю строго с экономической точки зрения. Какова цена продукта? Каков выход продукта? Продукт, в данном случае, — любовь, э-э, чисто физическая любовь, ведь чувства, очевидно, в экономику не входят.
[общий смех]
Sir William Walker
Совершенно верно. Жене нужно предоставить дом, еду, платья, медицинское обслуживание и так далее. Ты обязан содержать её всю жизнь, даже когда она состарится и станет, может быть, немного бесплодной. И, конечно, если тебе не повезёт пережить её, придётся платить за похороны!
[общий смех]
Sir William Walker
Так ведь? Господа, понимаю, это забавно, но это факты, не так ли? С проституткой же всё совсем иначе, верно? Видите ли, её не нужно снимать с собой квартиру или кормить, тем более наряжать и хоронить, слава богу. Она твоя только тогда, когда нужна, платишь ей только за эту услугу — и платишь почасово! И что же, господа, важнее — и удобнее: рабыня или наёмный работник?