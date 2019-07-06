Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беглец"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Париж уснул
Отзывы о фильме «Париж уснул»
Paris qui dort
Париж уснул
1925 / Франция
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Париж уснул»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Дед Мазай
6 июля 2019, 09:55
Оценка
Проба кинопера
Появление звуковых фильмов условно делит кинематограф на "до" и "после"; но между пионерами синемы, открывшими миру чудеса экрана и навсегда оставшимися в учебниках и энциклопедиях и теми кто вдохновлялся их творениями в детстве, а после создавал шедевры звукового кино существует не такая уж большая группа режиссёров, сделавших этот огромный шаг как бы походя, чьё успешное творчество после появления инновации не легло на полку, а лишь обогатилось новыми красками. Таких как Сергей Эйзенштейн и Фриц Ланг. И Рене Клер.Фильмы великого француза пользовались большой популярностью в довоенном СССР и регулярно крутились в прокате на 1\6, а началось всё с забавной, по-галльски лёгкой и изящной зарисовки, созданной молодым энтузиастом. Снимавшаяся в 1924-25гг. на собственные деньги кинотруппы короткометражка сходу ввела в обиход сразу несколько новаторских технических приёмов, таких как неожиданное использование стоп-камеры и размножение кадра.Научно-фантастический сюжет, навеянный произведениями Жюля Верна и Камиля Фламмариона, конечно, не является откровением для середины двадцатых годов. Подобными изысканиями вдоль и поперёк пестрели "жёлтые" журналы по обе стороны океана. Но для кинематографа такие ленты были всё ещё в-новинку. Особенно, продолжительностью больше 10 минут. Тут вам и неожиданная напасть, в результате которой почти все парижане впали в необъяснимую летаргию, и группа "выживших", не отягощённых желанием всех спасти, а стремящихся воспользоваться своим преимуществом (дело осложняется ещё и тем, что женщина среди бодрствующих всего одна), и чудаковатый, но гениальный учёный. При этом сюжетная линия подана в романтичном фэнтезийном ключе.Особо стоит отметить совершенно немыслимые акробатические трюки выполненные на Эйфелевой башне безо всякой страховки. Будь я сторожем этого памятника архитектуры, разогнал бы такую компания от греха ко всем чертям.
Итог: не крупнейший шедевр первой четверти XX века, но людям, способным на просмотр немого кино, а также поконникам творчества автора Последнего миллиардера оценить, определённо, стоит.
6 июля 2019, 09:55
1
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Хитровка. Знак четырёх
3 комментария
Судзумэ закрывает двери
4 комментария
Булки
19 комментариев
Мегалодон
2 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Остров иллюзий
Рецензия
Отзывы
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Появление звуковых фильмов условно делит кинематограф на "до" и "после"; но между пионерами синемы, открывшими миру чудеса экрана и навсегда оставшимися в учебниках и энциклопедиях и теми кто вдохновлялся их творениями в детстве, а после создавал шедевры звукового кино существует не такая уж большая группа режиссёров, сделавших этот огромный шаг как бы походя, чьё успешное творчество после появления инновации не легло на полку, а лишь обогатилось новыми красками. Таких как Сергей Эйзенштейн и Фриц Ланг. И Рене Клер.Фильмы великого француза пользовались большой популярностью в довоенном СССР и регулярно крутились в прокате на 1\6, а началось всё с забавной, по-галльски лёгкой и изящной зарисовки, созданной молодым энтузиастом. Снимавшаяся в 1924-25гг. на собственные деньги кинотруппы короткометражка сходу ввела в обиход сразу несколько новаторских технических приёмов, таких как неожиданное использование стоп-камеры и размножение кадра.Научно-фантастический сюжет, навеянный произведениями Жюля Верна и Камиля Фламмариона, конечно, не является откровением для середины двадцатых годов. Подобными изысканиями вдоль и поперёк пестрели "жёлтые" журналы по обе стороны океана. Но для кинематографа такие ленты были всё ещё в-новинку. Особенно, продолжительностью больше 10 минут. Тут вам и неожиданная напасть, в результате которой почти все парижане впали в необъяснимую летаргию, и группа "выживших", не отягощённых желанием всех спасти, а стремящихся воспользоваться своим преимуществом (дело осложняется ещё и тем, что женщина среди бодрствующих всего одна), и чудаковатый, но гениальный учёный. При этом сюжетная линия подана в романтичном фэнтезийном ключе.Особо стоит отметить совершенно немыслимые акробатические трюки выполненные на Эйфелевой башне безо всякой страховки. Будь я сторожем этого памятника архитектуры, разогнал бы такую компания от греха ко всем чертям.
Итог: не крупнейший шедевр первой четверти XX века, но людям, способным на просмотр немого кино, а также поконникам творчества автора Последнего миллиардера оценить, определённо, стоит.
Авторизация по e-mail