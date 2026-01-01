Меню
Награды и номинации фильма Русские идут! 1966

Оскар 1967 Оскар 1967
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1967 Золотой глобус 1967
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
 Most Promising Newcomer - Male
Номинант
 Most Promising Newcomer - Male
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
 UN Award
Номинант
