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Нефть
Нефть, 2007: актеры и роли
There Will Be Blood
Нефть
2007 / США
Трейлер
7.5
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 8.2
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Нефть, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Томас Андерсон
Paul Thomas Anderson
В ролях
Дэниел Дэй-Льюис
Daniel Day-Lewis
Пол Дано
Paul Dano
Кевин Дж. О’Коннор
Kevin J. O'Connor
Сайэрэн Хайндз
Расселл Харвард
Russell Harvard
Мэри Элизабет Барретт
Mary Elizabeth Barrett
Кевин Брезнахан
Kevin Breznahan
Коллин Фой
Colleen Foy
Ханс Хауз
Джон Керри
John Kerry
Коко Ли
Coco Lee
Джим Мескимен
Jim Meskimen
Хоуп Элизабет Ривз
Эрика Салливан
Пол Ф. Томпкинс
Paul F. Tompkins
Дэвид Уиллис
David Willis
Фрэнсис О’Коннор
Frances O'Connor
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