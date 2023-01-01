Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой пёс Руни" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нефть Нефть
Киноафиша Фильмы Нефть Нефть, 2007: актеры и роли
There Will Be Blood Нефть 2007 / США
7.5 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 8.2
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Нефть, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Томас Андерсон Пол Томас Андерсон Paul Thomas Anderson
В ролях
Дэниел Дэй-Льюис Дэниел Дэй-Льюис Daniel Day-Lewis Пол Дано Пол Дано Paul Dano Кевин Дж. О’Коннор Кевин Дж. О’Коннор Kevin J. O'Connor Сайэрэн Хайндз Расселл Харвард Russell Harvard Мэри Элизабет Барретт Mary Elizabeth Barrett Кевин Брезнахан Кевин Брезнахан Kevin Breznahan Коллин Фой Colleen Foy Ханс Хауз Джон Керри John Kerry Коко Ли Coco Lee Джим Мескимен Jim Meskimen Хоуп Элизабет Ривз Эрика Салливан Пол Ф. Томпкинс Пол Ф. Томпкинс Paul F. Tompkins Дэвид Уиллис David Willis Фрэнсис О’Коннор Фрэнсис О’Коннор Frances O'Connor
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App