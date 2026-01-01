Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Синистер. Первое проклятие» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Нефть Награды и номинации фильма Нефть

Награды и номинации фильма Нефть 2007

Оскар 2008 Оскар 2008
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший звуковой монтаж
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
 Best Director
Номинант
Берлинале 2008 Берлинале 2008
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
В СССР к этой сказке Роу отнеслись прохладно, зато в Японии ее хвалили и критики, и простые люди: а ведь съемки собирались запретить
Рецепт нежного творожного печенья от создателей мультфильма «Три кота»: всего 15 минут — и новогоднее угощение готово
Изнанку создали вовсе не монстры и даже не Векна: братья Дафферы прямо назвали имя виновника катастрофы
«Вместо “Ментовских войн” — материнское горе»: над забытым сериалом с Устюговым плачут даже «суровые мужики-работяги»
Как Аслан обманул смерть в «Хрониках Нарнии»: раскрываем магический фокус, который Льюис спрятал между строк
«Пошлость»: критиков воротило, Рязанов сопротивлялся, но «Карнавальная ночь» стала хитом вопреки всему
Не седина, не краска, а настоящий шрам: белая прядь Анны в «Холодном сердце» — признак горя, вот как принцесса едва не погибла
Как Дональд Трамп спас главный новогодний фильм всех времен и народов: сам появился в нем на 2 секунды
Залипал от первой до последней серии: 6 любимых сериалов создателя «Игры престолов» - их концовку не «слили»
Точное попадание: какие породы скрываются за героями «Щенячьего патруля» — разбираемся вместе, что к чему
1155 серий спустя «Ван-Пис» подошел к концу: продолжение будет в 44 раза «хуже» оригинала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше