Киноафиша
Фильмы
Нефть
Награды и номинации фильма Нефть
Награды и номинации фильма Нефть 2007
Оскар 2008
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
Best Director
Номинант
Берлинале 2008
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
1155 серий спустя «Ван-Пис» подошел к концу: продолжение будет в 44 раза «хуже» оригинала
