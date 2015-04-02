Роман Эптона Синклера «Нефть», послуживший частичной литературной основой (а скорее, своего рода спусковым крючком) для фильма Пола Томаса Андерсона, был посвящен калифорнийскому нефтяному буму, обличению алчности, цинизма и язв коррупции. В отличие от Синклера, принадлежавшего к группе писателей-«макрейкеров» («разгребателей грязи») и бичевавшего противные современному гуманизму социальные пороки, Андерсон мыслит категориями метафизическими: его There Will…
здоровенный на 2 с половиной часа фильм с дико аскетичной фактурой и тут, честно, очень охота слышать дэй-льюиса, дубляж не канает
а в 'авроре' кстати копия с браком, несколько бобин с фиолетовыми полосками через весь кадр
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