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Быть Стэнли Кубриком
Быть Стэнли Кубриком, 2005: актеры и роли
Colour Me Kubrick
Быть Стэнли Кубриком
2005 / Великобритания / Франция
5.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Быть Стэнли Кубриком, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан У. Кук
В ролях
Джон Малкович
John Malkovich
Том Аллен
Tom Allen
Ник Барбер
Nick Barber
Энгус Барнетт
Angus Barnett
Линда Бэрон
Линда Бассетт
Linda Bassett
Мариса Беренсон
Marisa Berenson
Питер Баулз
Пол Бернэм
Энцо Чиленти
Enzo Cilenti
Оливер Коттон
Oliver Cotton
Джим Дэвидсон
Jim Davidson
Джейми Дэвис
Jamie Davis
Айеша Дхаркер
Ayesha Dharker
Брайан Дик
Джеймс Дрейфус
James Dreyfus
Паникос Эфтимиу
Джеймс Фолкнер
James Faulkner
Ребекка Фронт
Rebecca Front
Нитин Чандра Ганатра
Nitin Ganatra
Генри Гудман
Henry Goodman
Берн Горман
Burn Gorman
Нолан Хеммингс
Nolan Hemmings
Уильям Хуткинс
William Hootkins
Джон Лейтон
Люк Мэбли
Luke Mably
Рут Негга
Ruth Negga
Шон Паркc
Лесли Филлипс
Leslie Phillips
Роберт Пауэлл
Robert Powell
Джек Райан
Сэм Редфорд
Sam Redford
Теренс Ригби
Terence Rigby
Кен Расселл
Ken Russell
Одри Том
Джереми Тернер-Уэлч
Jeremy Turner-Welch
Марк Уоррен
Marc Warren
Ричард Э. Грант
Richard E. Grant
Аль Уивер
Al Weaver
Мейнард Эзиаши
Maynard Eziashi
В прокате
Премьеры
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Переводчик
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